Ristoro Croce Bianca Il bar adesso riparte con la scommessa Vm2

Sabato 13 aprile torna la “Corri in Croce Blu” - Torna, sabato 13 aprile, l’appuntamento con la “Corri in Croce Blu”, Memorial Giuliano Lamazzi: la camminata/corsa non competitiva organizzata dalla Pubblica Assistenza Sassuolo in collaborazione con ...sassuolonotizie

Half Marathon Firenze: percorso e tutte le informazioni della 40esima edizione - Quarant'anni e non sentirli. Anzi. Sarà un’edizione speciale, la 40esima, quella della Half Marathon Firenze che domenica prenderà il via alle 9 da Lungarno della Zecca Vecchia per arrivare, con una s ...firenzetoday

Half Marathon Firenze 2024, tutte le info - La Half Marathon Firenze per l’organizzazione del Comitato Uisp di Firenze con i patrocini di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, di Confesercenti, Confcommercio, Coni Firenze, Sport e ...nove.firenze