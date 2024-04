Rissa in via Toniolo Ad Avenza sale la paura Un giovane finisce al Noa

(Di giovedì 11 aprile 2024) CARRARAin viaaddove martedì attorno alle 18,30 alcuni extracomunitari se le sono date di santa ragione. I testimoni parlano di sette persone coinvolte in unaa suon di calci, pugni e bottiglie di vetro, una delle quali è finita contro il vetro di un’auto mandandolo in frantumi. Immediata la chiamata ai carabinieri e al 118. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, ma gli extracomunitari se la sono data a gambe levate. Sul posto è rimasto soltanto uno di loro, quello che ha avuto la peggio. Trasportato dall’ambulanza del 118 al pronto soccorso ha ricevuto dai sanitari una prognosi di sette giorni. L’episodio ha suscitato moltama anche molta indignazione nella popolazione perché riporta prepotentemente a galla i timori sulla sicurezza espressi da ...

Scene da Far west a Taranto , dove scoppia una maxi rissa in strada, in via Cesare Battisti . I motivi della colluttazione sono ancora da chiarire, resta il fatto i passanti sono rimasti senza ... (ilgiornaleditalia)

Rissa a Roma in via Livorno, pedone aggredisce autista dell'Atac: denunciato per i danni al bus e l'interruzione della corsa - Un pedone ha aggredito un autista dell'autobus Atac, azienda del trasporto pubblico a Roma, in via Livorno. A causa della Rissa il mezzo è rimasto danneggiato e la corsa ...ilmessaggero

Biancavilla, Rissa a colpi di Kalashnikov: arrestato un 24enne - Arrestato Vito Marino, 24enne di Biancavilla. Il ragazzo, nel corso di una Rissa scaturita da un sinistro stradale, sparò a un ragazzo di Adrano.vocidicitta

Biancavilla, partecipò a Rissa con colpi di kalashnikov contro giovani di Adrano: 24enne in carcere - I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di Vito Marino, 24enne di Biancavilla, responsabile di porto ...corrieretneo