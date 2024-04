Riforma farmaceutica | il Parlamento europeo dice sì Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 aprile 2024) Garantire medicinali sicuri, efficienti e di qualità, promuovere l’innovazione e lo sviluppo dei medicinali per rispondere alle esigenze mediche insoddisfatte e potenziare la ricerca sui nuovi antimicrobici per combattere la resistenza antimicrobica. Sono questi gli obiettivi prioritari del pacchetto di riforme (un regolamento e una direttiva) adottato ad ampia maggioranza dalin seduta plenaria, che ha collezionato 495 sì, 57 no e 45 astenuti per la direttiva e 488 sì, 67 no e 34 astenuti per il regolamento. PROTEZIONE DEI DATI Al centro della, l’introduzione di un periodo minimo di protezione dei dati, pari a sette anni e mezzo, oltre a due anni di protezione del mercato durante i quali prodotti generici, ibridi o biosimilari non possono essere venduti. Il tempo andrà calcolato a partire dal momento ...