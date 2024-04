Ricky Bukry vince il prestigioso Nepi-Etruria Solo un ko ai punti in finale frena Coppolaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una vittoria, un secondo posto e tanta esperienza. Questo il bilancio per la Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli al Torneo2024 di Firenze, giunto alla sua seconda edizione dopo la decisione di Boxe Mugello e Boxing Club Firenze di unire le forze e rendere le due prestigiose manifestazioni pugilistiche il più grande torneo di boxe in Toscana. Come del resto hanno confermato i numeri: 419 atleti iscritti, in rappresentanza di 103 società di cui ben 46 da fuori regione, che nell’arco di quindici giorni alla fine ha visto salire sul ring 378 pugili di 94 società diverse, per 276 combattimenti complessivi. Insomma, un vero successo dentro e fuori dal quadrato delimitato con le corde, oltre 200 spettatori a serata, con tanti ragazzi e ragazze che si sono messi in mostra come futuri protagonisti anche in ambito internazionale. "In un ...