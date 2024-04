Riassunto | Brightcove nomina John Wagner Direttore finanziario

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 11 aprile 2024) BOSTON–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ: BCOV), l’azienda che sviluppa la tecnologia di streaming più affidabile al mondo, oggi ha annunciato che, con entrata in vigore da oggi,sarà il nuovo(CFO), un ruolo in cui dirigerà tutti gli aspetti dell’organizzazione finanziaria globale: operazioni finanziarie, pianificazione, contabilità e rapporti con gli investitori. “La competenza finanziaria strategica die la sua straordinaria storia di risultati positivi nella gestione di aziende attraverso le varie fasi di crescita e realizzazione di profitti nonché nell’aumento del valore per gli azionisti ne fanno la persona ideale per completare il gruppo dirigente”, commenta Marc DeBevoise, Ceo ...