Restano alcune sacche di gas | off limits una parte di Piediripa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Macerata, 11 aprile 2024 –ancoradi gas vicino alla perdita registrata a. Per questo il sindaco Sandro Parcaroli ha dovuto prorogare di un altro giorno ancora la chiusura dell’area vicino all’ufficio postale. Nel corso della notte tra mercoledì e giovedì, e ancora questa mattina, i rilievi fatti con i macchinari specifici dei vigili del fuoco hanno rilevato che ancora c’è gas nelle fognature. Poco, ma nonostante sia passato del tempo da quando si è creata la falla, martedì mattina, ancora presente e dunque ancora potenzialmente pericoloso. Oggi tuttavia, dopo gli accertamenti, è stato consentito di riaprire al negozio Trony, e anche in due edifici è stata riallacciata la corrente elettrica, perché ritenuti ormai fuori pericolo. Ma gli altri intorno all’ufficio postaleancora off ...