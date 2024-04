Responsible Statecraft | i vantaggi di una tregua e di un accordo di ripartizione dell’Ucraina

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il politologo John Mueller docente dell’Università dell’Ohio e collaboratore del Cato Institute di Washington analizzae sdell’idea di una divisione in due. La sua conclusione è che ci guadagnerebbero sia i russi che gli ucraini, così come l’Occidente. È un’analisi interessante, sebbene grondi di “wishful thinking”, per esempio quando prospetta il miracoloso sviluppo dell’economia postbellicaoccidentale (evidentemente i miliardi euroamericani non bastano) o il tracollo della Federazione Russa che ha perso il mercato energetico europeo (ma ha consolidato quello del resto del mondo). L’opinione di Mueller sulpresenta comunque degli spunti interessanti che meritano una riflessione. Ed è importante perché mostra come in ...

Is China or America the big boss of the global south - Its use also denotes how emerging economies want more power over global affairs and often have a critical view of Western policy. Thus the global south is said to be outraged by the war in Gaza, and ...economist

A Former State Department Staffer on Why She Publicly Resigned Over Gaza - Sheline, who is 38, holds a PhD in political science from George Washington University and previously worked at the Quincy Institute, a think tank in Washington, DC that aims to promote Responsible ...motherjones

Teetering on WWIII Israel attacks Iran in Syria, José Andrés says his aid workers Targeted - Trita Parsi, executive vice president of the Quincy Institute for Responsible Statecraft, explains the impact of Israel's strike on Iran's consulate in Syria.thehill