Respinto terzo tentativo di Trump di rinviare ' caso pornostar'

(Di giovedì 11 aprile 2024) Per la terza volta in tre giorni, un giudice d'appello di New York haundell'ex presidente Donalddiil processo per ildellaStormy Daniels, che inizia lunedi' prossimo. Il tycoon aveva chiesto un provvedimento d'urgenza per fermare il dibattimento, in modo da poter appellare la sentenza di un tribunale di grado inferiore sull'immunità presidenziale e far ricusare il giudice. La sua istanza e' stata rigettata in pochi minuti.