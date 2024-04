Report Napoli | ultim’ora su Juan Jesus e Politano | c’è una buona notizia!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilsi è ritrovato anche questa mattina a Castel Volturno per preparare la prossima sfida del campionato di Serie A contro il Frosinone. Francesco Calzona è stato chiaro fin da subito, poco dopo la disfatta interna contro l’Atalanta: chiudere con dignità quest’annata difficile, assicurandosi frattanto un posto valido per la zona Europea, è l’imperativo in questo finale di stagione. Certo, le ipotesi sul futuro del club partenopeo, tra panchina e dirigenza (oltre che per quanto riguarda i giocatori stessi), sono molteplici, ma l’attenzione deve restare alta per non far concludere questa stagione nel peggiore modo possibile. Il segnale sembra essere stato recepito dalla squadra in occasione dell’ultima sfida contro il Monza, portando a casa tre punti utilissimi per il morale, classifica a parte. La missione è replicarsi anche nella prossima partita contro il ...