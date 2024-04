Regione Lazio | inaugurato il nuovo polo del cinema e dell’audiovisivo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 aprile 2024 -Il presidente Francesco Rocca e Lorenza Lei, responsabile della strutturae Audiovisivo, hannoildel, ospitato all’interno della sede delladi via Parigi 11. Durante l’evento, che ha visto un’ampia partecipazione delle diverse categorie protagoniste del comparto, sono state illustrate anche le strategie e le attività dellaper il triennio 2024/2026. Il settoretografico e audiovisivo rappresenta per launo dei principali fattori di crescita economica, occupazionale, culturale e tecnologica e uno strumento di promozione e affermazione del territorio sulla scena ...

Viabilità DEL 11 APRILE 2025 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE ... (romadailynews)

Roma ha una nuova casa per il cinema nella sede della Regione Lazio – VIDEO - Il nuovo polo del cinema e dell'audiovisivo è stato inaugurato ieri dal presidente Rocca e dalla responsabile Cinema e Audiovisivo ...radiocolonna

Le nuove case Ater di Primavalle ancora non vedono luce. I motivi del ritardo - Tre anni fa doveva essere ultimata la demolizione del complesso di via Gasparri. Ad aprile 2024, dopo intoppi amministrativi ed errori tecnici, si è arrivati alla richiesta di occupazione suolo pubbli ...romatoday

Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma rinnovano collaborazione: «Il Lazio prima Regione per crescita delle imprese» - Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma rinnovano la loro collaborazione istituzionale per lo sviluppo economico del territorio. Ieri pomeriggio, in occasione del Consiglio della Camera di ...ilmessaggero