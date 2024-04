Refezione scolastica a Pisa | aperte le iscrizioni per l’anno 2024-25

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile– Sonoleal servizio diperscolastico/2025. L’iscrizione al servizio avviene automaticamente al momento dell’iscrizione a scuola. La domanda dovrà essere invece obbligatoriamente effettuata: dagli utenti che vogliono usufruire di una tariffa agevolata; dagli utenti che necessitano di una dieta particolare per motivi etici, religiosi o sanitari. Per richiedere l’agevolazione tariffaria è necessario essere in possesso dell’attestazione Isee in corso di validità il cui valore dovrà essere indicato nell'apposito campo. L’assegnazione della tariffa verrà effettuata sulla base della fascia Isee di appartenenza. In caso di necessità di diete speciali sanitarie alla richiesta di ...

