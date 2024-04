Realme GT Neo6 SE | ufficiale con Snapdragon 7+ Gen 3

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 11 aprile 2024)il nuovoGTSE, con7+ Gen 3 si prospetta un vero e proprio campione della fascia media Dalla Cina arriva un nuovo contendente per il titolo di campione della fascia media:GTSE. Dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e tecnologia LTPO, un potente processore Qualcomm7+ Gen 3 e una ricarica superveloce da 100W, uno smartphone con tutte le carte in regola per conquistare il mercato.GTSE: un display da urlo Il punto di forza diGTSE è senza dubbio il suo display. Con una diagonale di 6,78 pollici, una risoluzione di 2.780 x 1.264 pixel e una luminosità di picco di 6.000 nits, questo pannello ...