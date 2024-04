Rayo Vallecano-Getafe sabato 13 aprile 2024 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici Partita molto importante per i Matagigantes

Marco Vanzini, da Pavia alla porta del Rayo B «Ho scelto la Spagna per diventare pro» - Dopo le esperienze in Eccellenza e serie D, ha deciso di volare in Spagna per coronare il sogno di diventare portiere professionista. Marco Vanzini, 21 anni (ne compirà 22 in luglio), da Certosa di Pa ...laprovinciapavese.gelocal

Javi Moreno, una meteora costata 32 miliardi di lire - Il nome di Javi Moreno sicuramente lascia indifferenti pochi. Innanzitutto va detto che lo spagnolo è uno dei tanti giocatori che hanno raggiunto l’apice, ma non sono poi riusciti a confermarsi. Sul c ...sportcafe24

Inter, Calhanoglu e lo scudetto nel derby: “Per me non conta, non voglio mettere benzina sul fuoco” - Il regista turco, ex milanista, fu insultato dal pubblico rossonero nella festa scudetto di due anni fa. Oggi spegne la polemica: “Quella è una storia chiusa” ...repubblica