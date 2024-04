Ravenna Pavesi finisce ko | stagione finita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il clima di festa post derby è stato rovinato ieri dalla notizia del grave infortunio occorso a, ovvero la rottura del tendine d’Achille. Per l’attaccante giallorosso, la. Per il match di domenica, al ‘Biavati’ di Bologna contro il Progresso (polemiche per il prezzo del biglietto d’ingresso fissato a 15 euro), mister Gadda recupera comunque Rrapaj, Marino, Rossi da squalifica, e Gobbo dall’influenza. Magnanini invece resta al palo per il problema muscolare evidenziato domenica. In ogni caso, il derby col Forlì di Simone Campagna tiene ancora banco. Un derby vinto e condito dalla terza rete stagionale. "Nel primo tempo, avevo calciato di sinistro da fuori area e la palla eraalle stelle. Nell’intervallo il mister mi ha detto di essere più riflessivo, di non tirare da quella posizione, a ...