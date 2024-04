Raid israeliano su un campo profughi a Gaza Uccisi 3 figli del leader di Hamas

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Unnel nord della Striscia ha ucciso tre deideldiall’estero Ismail Haniyeh. Da Doha, in Qatar, dove vive abitualmente, Haniyeh li ha definiti “martiri sulla strada della liberazione della moschea di al Aqsa e di Gerusalemme”. Ed ha aggiunto che l’attacco non cambia di una virgola le “richieste della fazione sul cessate il fuoco” nei colloqui indiretti tra le parti in corso al Cairo. L’attacco in cui sono statii tredi Haniyeh – Hazem, Amir e Mohammad – è avvenuto neldi al Shati, nel nord dell’enclave palestinese. L’esercito ha confermato ilsostenendo che i tre “erano operativi di, uno ...