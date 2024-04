Ragazzo di 24 anni uccide lo zio a coltellate | potrebbe essere chiesta la perizia psichiatrica

(Di giovedì 11 aprile 2024) Luca Iannello, undi 24, è accusato di aver ucciso lo zio Davide Conforto a Poggiridenti (Sondrio). Al momento si trova in carcere, matrasferito in un'altra struttura. Inoltrela

Franco Arese, 80 anni di corsa: «Io trattavo da solo l’ingaggio, oggi Tamberi e Jacobs sono aziende» - Compleanno importante per l’ex fuoriclasse del mezzofondo europeo ed ex presidente della Federatletica italiana: «Mai visto uno che si sacrificava come Mennea, la rabbia che lo motivava; Sara Simeoni ...corriere

Aosta, chi è il fidanzato italiano della ragazza morta arrestato: era già a processo per violenze contro di lei - La caccia all'uomo per trovare il fidanzato della ragazza francese di 22 anni il cui corpo è stato rinvenuto in una chiesetta diroccata vicino Aosta è finita mercoledì ...leggo

Racconti dalla Life Support. Il giovane papà partito con moglie e figlie, per non fare come suo padre che da 13 anni attende la pace in Siria - Dalla nave giunta ieri mattina alla Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna sono scese persone partite da Bangladesh, Siria, Pakistan, Egitto ed Eritrea, Ghana, Palestina ed Algeria, soprattutto uomini, ...ravennanotizie