Raffaella Carrà | in vendita l’appartamento con nove bagni e sauna

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 11 aprile 2024) Iconica, travolgente, unica: Raffallarimarrà nella memoria della storia musicale e televisiva italiana per sempre. L’artista visse gli ultimi anni della sua vita a Roma in una casa, ora in, nel quartiere di Vigna Chiara, nella zona Nord della città, più precisamente in via Nemea 21. 396 metri quadrati,camere da letto,, una, una palestra e una piscina. Una casa da sogno, ricca di ricordi e di storia. Scopriamone insieme tutti i segreti., inè morta il 5 luglio del 2021. Per la casa e i suoi interni, però, sembra che il tempo non sia passato e le stanze, come mostrano le foto dell’agenzia ...