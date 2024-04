«Qui comando io | voi siete schiavi» | il bullismo in carcere di Gabriele Bianchi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 aprile 2024) «Quiio. Voi»., condannato insieme al fratello Marco per l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro, così si è rivolto ad altri detenuti a Rebibbia. Che, racconta Il Messaggero, veste griffato anche in: Louis Vuitton, Fendi e Gucci. E intanto esibisce i muscoli nell’area comune e ai colloqui con la compagna e i parenti. Bullizzando gli altri detenuti: in particolare un 70enne, che alla fine è stato anche trasferito. Anche all’epoca dell’entrata ini fratellinon diedero prova di particolare adattamento alle regole: «Ma davvero ora dobbiamo bere l’acqua del rubinetto? Non c’è la minerale?», dissero a chi li stata preparando alla detenzione. Intanto la Cassazione ha bocciato la sentenza ...