Questore | messaggio ai giovani | Siate lampioni lungo la strada La nostra sicurezza è libertà

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tra lo schermitore azzurro Tommaso Marini che vuole essere d’esempio per i, ma intanto si prepara per le prossime Olimpiadi di Parigi, e le parole delCesare Capocasa rivolte ai tanti studenti presenti al Teatro delle Muse, passando per le canzoni degli Opera Pop, ieri mattina s’è celebrato ad Ancona il 172esimo anniversario della Polizia di Stato. Un traguardo che anche nel capoluogo ha sottolineato l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine pubblico e della, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e dellefondamentali, ma anche per il pubblico soccorso, come sintetizza lo slogan "esserci sempre". Di fronte alle autorità politiche, religiose e militari della città e della regione, e scandito dai video istituzionali e da ...