Querela Tiviroli contro Carrabs La procura | E’ solo critica politica Il manager | Ha offeso proprio me

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Siamo tutti". Con questi cartelli, accompagnati da quelli che ribadivano il "No alla discarica di Riceci", i rappresentanti di Europa Verde e delle associazioni ambientaliste erano schierati in presidio ieri mattina di fronte al tribunale di Pesaro per manifestare solidarietà a Gianluca, in occasione dell’udienza preliminare per la denuncia di diffamazione che ha ricevuto dall’amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro, in merito ad alcune sue dichiarazioni sul caso della discarica. Laha chiesto l’archiviazione delle accuse, ritenendole insussistenti in quantoha "espresso una".si è opposto all’archiviazione parlando di "offese alla sua persona e ...

