Quella di Dendoncker a Napoli è un’epopea misteriosa CorSport

(Di giovedì 11 aprile 2024)è un mistero al. Il centrocampista belga è scomparso dai radar, Calzona praticamente non lo considera mai. Con lui anche il resto degli uomini arrivati a gennaio. Sia lui che Traoré non saranno riscattati. Rimane Ngonge che è un talento di sicuro prospetto ma che ha faticato a trovare continuità nelle prestazione, anche per qualche acciacco. Tornando al belga, anche il Corriere dello Sport si chiede che fine abbiamo fatto. Ha giocato in totale appena 21 minuti con ilda quando è arrivato. Mistero, a giugno tornerà a Birmingham Scrive il Corriere dello Sport: “Quantomenoè invece l’epopea napoletana del belga: 6 minuti con la Lazio e 5 con il Verona in era Mazzarri; 10 contro il Sassuolo con Calzona e tutto il resto è noia. Noia ...

