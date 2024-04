Quattro giornate al termine della stagione regolare e sei squadre in lotta per la salvezza. Tra queste l’ Ancona , e poi dal quint’ultimo posto a scendere: Recanatese, Vis Pesaro, Olbia e Fermana. ... (sport.quotidiano)

quattro partite per giocarsi la salvezza : il destino dell’Asta Taverne è legato ai prossimi 360 minuti. In palio punti pesanti che valgono l’ eccellenza . L’impresa è difficile, ma non impossibile. ... (sport.quotidiano)

"Dobbiamo mantenere alta la concentrazione contro una squadra forte come l’Urbania che ancora non ha raggiunto la salvezza e quindi dovrà dare il massimo". Luigi Giandomenico , allenatore della ... (sport.quotidiano)

Quattro partite epiche, due giorni di spettacolo: lunga vita alla Champions League - Signore e signori, che lo spettacolo abbia inizio. E` più o meno quello che hanno pensato gli appassionati di calcio che si sono messi sul divano martedì sera,.calciomercato

Rissa con accoltellamento, altri Quattro ragazzi denunciati - È rissa aggravata l’accusa a carico di Quattro giovani denunciati per la rissa avvenuta a marzo a Città di Castello, durante la quale un 25enne, di nazionalità albanese, è stato accoltellato. L’episod ...umbria24

Scherma: Mondiali cadetti e giovani a Riad, al via con prove fioretto U20 - Al via la missione iridata degli azzurrini della scherma in Arabia Saudita. Partiranno domani (venerdi' 12), per concludersi il 20 aprile, i Campionati ...sportmediaset.mediaset