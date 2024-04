L'appartamento Roma no di Raffaella Carrà , che si trova a Vigna Clara, è stata messo in vendita nota agenzia immobiliare Engel e Volkers al prezzo di 2.100.000 euro.Continua a leggere (fanpage)

La cifra d’acquisto è decisamente alta, oltre due milioni di euro, ma la casa dove Raffaella Carrà viveva a Roma è davvero un regno. E non ha ancora un acquirente, sebbene sia stata messa in vendita ... (cultweb)

Quanto costa un appartamento a Vigna Clara: i prezzi del quartiere dove viveva Raffaella Carrà - La zona di Vigna Clara, Vigna Stelluti, Camilluccia e Cortina d'Ampezzo è una delle più esclusive di Roma e una delle preferite dai vip ...fanpage

Salgono in Calabria i prezzi di vendita e di affitto delle case - Mercato immobiliare in crescita in Calabria nel primo trimestre del 2024, con i prezzi degli affitti che salgono però in misura maggiore rispetto a quelli di vendita. (ANSA) ...ansa

Aumenti benzina 2024, Quanto costerà in più fare il pieno - Fare un pieno costerà di più nel 2024 a causa dell’aumento dei prezzi relativi ai costi di carburanti e benzina. Ma Quanto L’analisi Altroconsumo ...quifinanza