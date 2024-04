Quando O J Simpson spaccò l’America in due

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di giovedì 11 aprile 2024) Era da poco passata la mezzanotte quel 13 giugno del 1994 che avrebbe cambiato per sempre l’opinione pubblica americana. In quel di Brentwood, distretto di Los Angeles noto per essere stato il buen retiro di Marylin Monroe, Nicole Browne Ronald Lyle Goldman vengono ritrovati in una pozza di sangue, i loro corpi martoriati InsideOver.