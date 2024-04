Quando lei è molto più grande di lui | cosa è l’age gap e perché le donne sono attratte da uomini più giovani

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ho visto lei che ama lui. E lui però èpiù giovane di lei. Un fenomeno che appare in crescita è la formazione di coppie in cui tra i due partner c’è molta differenza di età, una situazione che in inglese viene definita Age gap, la differenza di età in una coppia. Un fenomeno che sale alla ribalta anche grazie al tanto atteso film che il 2 maggio uscirà su Prime Video: “The Idea of You”, con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, tratto dal romanzo di Robin Lee, che racconta la storia di Solène, quarantenne divorziata, che intraprende una storia con il ventiquattrenne Hayes Campbell, cantante della boyband August Moon. Ma se finora fa meno parlare di sé per tradizioni culturali una coppia in cui è l’uomo a essere ben più maturo, se non anziano, di lei; non si può dire la stessala situazione è rovesciata. È comprensibile ...

Gino Cecchettin gira l'Italia in ricordo della figlia Giulia , uccisa da Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. L'uomo è stato a Saonara per presentare il suo libro, scritto... (leggo)

Belen Rodriguez e la chat whatsApp mamme della scuola: «Ho abbandonato subito, mi sono spaventata». Chi la gestisce per lei - Belen Rodriguez è stata ospite nella puntata di Stasera c'è Cattelan di mercoledì 10 aprile. In tv ha parlato del legame con l'ex Stefano ...corriereadriatico

Zendaya, per poco non svenni nel vestito-robot di Mugler - Zendaya per poco non perse i sensi durante le prove del vestito-armatura indossato in febbraio a Londra per il tappeto rosso di Dune 2. Lo ha confessato la stessa attrice in un nuovo video per la seri ...ansa

Grande Fratello, lite tremenda tra Beatrice Luzzi e Garibaldi: “Preso in giro per una seconda volta” - I due ex gieffini sarebbero di nuovo ai ferri corti. Dopo la chiusura (secca) dell'attrice, oggi arrivano rumors su un possibile litigio serio. Ecco i dettagli.libero