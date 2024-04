Qualche nuvola al mattino | nel pomeriggio torna il bel tempo

(Di giovedì 11 aprile 2024)il belnella tarda mattinata di giovedì e le temperature si alzeranno fino ai 22 gradi. Fine settimana con cielo sereno, secondo le previsioni di Andrea Bosoni del Centro Meteorologico Lombardo. Giovedì 11 aprile 2024Previsto: Condizioni iniziali di residua instabilità sui settori occidentali della regione ma senza fenomeni; dal tardorapida dissoluzione della nuvolosità e passaggio asoleggiato.Temperature: Minime in ulteriore lieve diminuzione comprese tra 8°C e 11°C, massime in marcato aumento con valori compresi tra 19°C e 22°C. Attenzione allo zero termico in forte risalita fino a 3500 metri di quota.Venti: Deboli variabili in pianura, deboli settentrionali sui rilievi. Venerdì 12 aprile 2024Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco ...

