(Di giovedì 11 aprile 2024) Il presidente russo Vladimirha definito lache si terrà insull'Ucraina, dove la Russia non è stata invitata, un "freak show", unda. Lo riporta la Tass. "La Russia è pronta ai colloqui sull'Ucraina, ma senza imporre a Mosca alcuna posizione non basata sulla realtà", ha aggiunto. "Adesso, come sapete, si sta diffondendo l'idea di tenere una specie diin; dove non siamo invitati. Inoltre pensano che non dovremmo essere lì, mentre dicono allo stesso tempo che senza di noi è impossibile decidere qualsiasi cosa", ha quindi precisato il leder del Cremlino in un incontro a Mosca con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

