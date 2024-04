Punto di flessione a Gaza L’Iran alza la tensione con Israele

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 aprile 2024) Chi segue con costanza le evoluzioni del conflitto israeliano ae della crisi mediorientale innescatasi dal 7 ottobre (giorno del mostruoso attentato di Hamas che ha avviato l’attuale stagione di guerra), ha passato la nottata aspettandosi il peggio. Dopo l’avviso fatto filtrare via Bloomberg dagli Stati Uniti sulla “imminente” rappresaglia iraniana — vendetta per l’eliminazione in un raid probabilmente israeliano di sette alti ufficiali dei Pasdaran a Damasco, nel terreno dell’ambasciata iraniana — si è creduto che Teheran potesse da un momento all’altro sferrare un attacco contro. Azione che significherebbe un probabile cambiamento del corso del conflitto, arrivato in un “inflection point”, come scrive il Washington Post. C’erano tutti gli elementi. Insieme in ordine sparso per comprendere la situazione creatasi nel giro di un’ora poco ...