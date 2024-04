Puglia | Conte rompe con Emiliano M5S esce dalla maggioranza in Regione “Non facciamo sconti al Pd”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Bari, 11 aprile 2024 – Altro che distensione: tra Pd e M5S è rottura totale in. “Rimettiamo tutte le deleghe” nella, ha detto il leader del M5S, Giuseppea Bari, dopo l’ultima tornata di arresti. “Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Non combattiamo solo Meloni e soci, nonnemmeno a chi è nel nostro campo. Vogliamo dare una fortissima scossa, è il momento di fare pulizia e tabula rasa. Dobbiamo estirpare la cattiva politica. Rinunciamo al nostro ruolo di governo”, ha detto il leader del M5S. Elezioni amministrative ed Europee: Pd e 5 Stelle, obiettivo distensione. E Pizzarotti si candida con CalendaCorruzione in, arrestati l’ex assessore Alfonso Pisicchio e suo fratello Enzo Il ...