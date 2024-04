Puglia | Conte lancia l’assalto finale al Pd | “Lascio la giunta Emiliano Serve una disinfestazione”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 aprile 2024) La barca affonda e Giuseppeprende il largo sulla zattera della questione morale, lasciando il Pd a sbrigarsela con l’ennesimo scandalo che si è abbattuto sul “modello”: l’arresto dell’assessore regionale all’Urbanistica nella precedente, Alfonso Pisicchio, poi approdato all’incarico di presidente dell’Agenzia regionale pugliese per la tecnologia e l’innovazione. “Rinunciamo ai nostri posti inregionale e lasciamo tutte le deleghe e i ruoli di governo”, ha annunciato il leader M5S nel corso di una conferenza stampa nella sede del Consiglio regionale della. “Chiudere gli occhi per la nostra storia non sarebbe possibile”, ha proseguitoannuncia: “Il M5S esce dalla...