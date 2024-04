Pugilato | Mouhiidine assente agli Europei di Belgrado

(Di giovedì 11 aprile 2024) Aziz Abbesnon compare nella lista dei tredici convocati per gliche si svolgeranno sul ring ditra il 17 al 28 aprile. Lo staff tecnico della Nazionale ha deciso insieme all’atleta di lasciare quest’ultimo ad allenarsi ad Assisi, in vista dei Giochi di Parigi 2024. Ailitaliano vanterà numerose nuove leve, con otto uomini e cinque donne convocate: Uomini: Tommaso Sciacca (54 kg), Giuseppe Canonico (57 kg), Francesco Iozia (60 kg), Giacomo Giannotti (63,5 kg), Gabriele Guidi Rontani (71 kg), Remo Salvati (75 kg), Alfred Commey (80 kg), Vincenzo Lizzi (86 kg); Donne: Giovanna Marchese (48 kg), Olena Savchuk (54 kg); Rebecca Nicoli (60 kg), Assunta Canfora (63 kg), Jessica Galizia (75 kg) . SportFace.

