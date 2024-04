Psg | Sergio Rico | ok per tornare ad allenarsi a 10 mesi dal terribile incidente a cavallo

(Di giovedì 11 aprile 2024), portiere spagnolo del Psg, puòad: lo riferisce RMC Sport, che assicura che il 30enne ex Siviglia potrà rivedersi...

Sergio Rico tornerà ad allenarsi col PSG dopo l'incidente e il coma : il portiere spagnolo attende solo il via libera dei medici per tornare a Parigi.Continua a leggere (fanpage)

PSG, Sergio Rico può tornare ad allenarsi 11 mesi dopo il suo incidente a cavallo - Il portiere del Paris Saint-Germain Sergio Rico ha ricevuto l'autorizzazione medica per ... Il 30enne ha completato sabato i test con i medici del PSG ed è stato dichiarato pronto ad allenarsi e ...eurosport

PSG, Sergio Rico può tornare ad allenarsi dopo l'incidente shock e il coma - Sergio Rico, portiere del Paris Saint-Germain, ha ricevuto il via libera dai medici per tornare ad allenarsi dopo il grave incindente con un cavallo dello scorso 28 maggio che l'aveva mandato in coma ...corrieredellosport

Quase um ano após o acidente, PSG autoriza Sergio Rico a jogar - S ergio Rico terá recebido 'luz verde' para regressar aos relvados, quase um ano depois de ter sofrido um aparatoso acidente, quando passeava de cavalo, em Espanha, que o levou a estar em coma durante ...noticiasaominuto