Psg | la stampa francese ‘bastona’ Donnarumma | voti bassissimi e giudizi severi

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il percorso di Gigiocon la maglia del Psg continua a confermarsi altalenante. Le qualità dell’estremo difensore italiano non sono in discussione ma alcuni errori nei momenti chiave della stagione rischiano di compromettere il percorso in Francia. L’ultimo episodio si è verificato in occasione della partita del Parco dei Principi contro i blaugrana. Gigio è stato considerato il principale responsabile della sconfitta in Champions League: prima una uscita bassa a vuoto ed un rinvio sbagliato per la doppietta di Rafinha, quindi una palese indecisione sul gol di Christensen.“Catastrofico”, “una calamità” sono alcuni deiriservati dai giornali francesi. Pesante il 3 dell’Equipe (che titola “L’incorreggibile”) ...