Psg-Barcellona | due tifosi catalani fermati per saluto nazista e imitazione grida scimmie

(Di giovedì 11 aprile 2024) All’indomani di Psg-dueblaugrana sono statidalla polizia francese per il loro comportamento della sera prima al Parco dei Principi. I due, infatti, sono stati individuati dalle forze dell’ordine parigine mentre imitavano ledellee facevano saluti nazisti. Come precisato dalla Prefettura della polizia di Parigi, i supportersono stati posti in stato di fermo per “apologia di crimini di guerra e ingiurie pubbliche di connotazione razzista”. SportFace.

