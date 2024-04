Protestano i balneari a Roma | “In 5 000 per difendere aziende e lavoro”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 aprile 2024) Si è svolta questa mattina una forte protesta deinel Centro Storico di: 5mila persone a piazza Santi Apostoli. Protesta deial Centro di– Ilcorrieredellacitta.comForte protesta dei. Gli imprenditori e gli operatori degli stabilimenti si sono riuniti questa mattina a piazza Santi Apostoli, per chiedere al Governo di tutelare i posti die ledi questo settore strategico. Come ribadito da Antonio Capacchione, presidente del SIB, si chiede all’Esecutivo una legge che metta in sicurezza l’identità della attrezzata in Italia e al riparo dal caos amministrativo. La protesta deiSono scesi in piazza 5mila imprenditori, per ...