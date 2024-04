Pronostico e quote Karen Khachanov – Daniil Medvedev | Monte Carlo 11-04-2024

Un anno fa negli ottavi di finale di questo torneo Lorenzo Musetti sconfisse Novak Djokovic in tre set. Cercherà di ripetersi in una sfida che comunque si presenta non facile. Il serbo dopo la ... (infobetting)

Sfida apertissima e da non perdere tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas . Il primo ha una forma sicuramente migliore ma in passato ha molto sofferto questo avversario nei loro confronti sul ... (infobetting)

Pronostico Milan Roma/ Ielpo: “Rossoneri favoriti ma…” (Europa League 11 aprile 2024, esclusiva) - Pronostico Milan Roma, parla Mario Ielpo: rossoneri favoriti ma i quarti di Europa League saranno incerti (oggi 11 aprile 2024, esclusiva).ilsussidiario

Euopa League, quote e Pronostico di Leverkusen-West Ham - Per le quote è il Leverkusen a partire con i favori del Pronostico: il segno 1, esito proposto su Cplay a 1.43 mentre su Goldbet e Better è proposto a 1.40. In estate le " Aspirine " riuscirono a ...tuttosport

Conference League, quote e Pronostico di Plzen-Fiorentina - La squadra allenata da Vincenzo Italiano può mettere in difficoltà la retroguardia dei padroni di casa ...tuttosport