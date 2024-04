Professioni sanitarie in crescita | serviranno 40 milioni di professionisti in tutto il mondo da qui al 2030

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 aprile 2024 – Sono sempre più ricercate le. A dirlo è uno studio di Yahoo Finance, secondo cui, nell’anno passato, solamente negli Stati Uniti, sono state 650 mila le persone che hanno trovato lavoro in quest’ambito lavorativo. E, già i dati raccolti dalla ricerca nel mese di gennaio, sembrerebbero confermare le previsioni: in questo primo mese del 2024, sempre negli Stati Uniti, sono stati creati 70 mila posti di lavoro. Le figure ricercate e assunte sono medici, infermieri, ricercatori e scienziati. Si stima, inoltre, che la tendenza positiva, riportata dalla ricerca, trovi riscontro anche in Europa (sopratnella metà occidentale, in cui è presente anche l’Italia) e, quindi, sembrerebbero confermate anche gli studi effettuati dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica. Questi, infatti, ...