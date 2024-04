Processo per la morte di Giulia Tramontano | Impagnatiello cercava notizie su Alberto Stasi in carcere a Bollate

(Di giovedì 11 aprile 2024) In tribunale a Milano stamattina si è tenuta la sesta udienza dela carico di Alessandro #, il barman reo confesso di aver ucciso la fidanzata, incinta al settimo mese dopo che lei aveva scoperto la sua relazione parallela. Ricerche sul Pc e il telefono: “La vita di” ...

Si chiama Teima Sohaib ed è il 21enne italo-egiziano arrestato a Lione e sospettato di aver ucciso la ragazza francese ad Aosta . Il giovane era fuggito in Francia, ed è il principale indiziato per ... (ilgiornaleditalia)

Processo Impagnatiello, in aula le chat di Giulia Tramontano con il barman: «Non mi fiderò mai di te». La mamma in lacrime - "Con il sorriso e la bontà d'animo hai illuminato la vita di chi ti era vicino. Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori, la tua luce continuerà a brillare nel ...ilgazzettino

Enrico Varriale rinviato a giudizio, il giornalista accusato di stalking e lesioni aggravate all'ex. Le minacce: «Se mi denunci ti ammazzo» - Enrico Varriale rinviato a giudizio dal gup di Roma con l'accusa di stalking e lesioni aggravate ai danni della ex compagna. I fatti di cui è accusato il giornalista risalgono al ...leggo

Cremlino, 'il Processo di pace senza Mosca non ha senso' - (ANSA) - MOSCA, 11 APR - "Il Processo negoziale senza la Russia non ha senso e, in effetti, è un Processo negoziale a vuoto": lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, all'indomani dell'an ...tuttosport