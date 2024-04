Processo Impagnatiello | nell’udienza di oggi la ricostruzione della scoperta dell’omicidio di Giulia Tramontano

Impagnatiello a Processo, nuova udienza. Il papà di Giulia Tramontano: «Quell'assassino deve marcire in galera» - Si torna in aula in Corte d'Assise a Milano per il Processo ad Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, morta mentre era incinta al settimo mese ...leggo

Omicidio Senago: papà Giulia, 'giustizia, assassino deve marcire in galera' - Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "Con il sorriso e la bontà d'animo hai illuminato la vita di chi ti era vicino. Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori, la tua luce continuerà a brillare nel cielo ...lanuovasardegna

Omicidio di Giulia Tramontano e Thiago, i familiari sui social tra ricordi e fotografie: “Lo grideremo ogni giorno, giustizia” - Nel giorno della sesta udienza del Processo a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la 29enne incinta al settimo mese, mamma Loredana, papà Franco e il fratello Mario fanno senti ...ilgiorno