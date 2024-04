Processo Impagnatiello | l’ultimo audio di Giulia prima di essere uccisa | “Scioccata dalle sue bugie”

(Di giovedì 11 aprile 2024) «Con il sorriso e la bontà d’animo hai illuminato la vita di chi ti era vicino. Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori, la tua luce continuerà a brillare nel cielo e il vento ci porterà il tuo profumo., chiederemo giustizia per voi senza mai arrenderci. Il vostro assassino deve marcire in galera». Sono le parole che Franco Tramontano, padre di, ha condiviso sui social mentre sta per iniziare una nuova udienza delè statalo scorso 27 maggio nell’abitazione a Senago nel Milanese, dopo aver scoperto della relazione parallela del fidanzato con una collega di lavoro. Il giorno seguente, lo stessone aveva denunciato la scomparsa, simulando un allontanamento volontario.Leggi anche:Tramontano è morta ...

In aula gli sms di Giulia al barman, 'non mi fiderò mai di te' - Commentando in aula le chat tra Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello nelle settimane antecedenti all'omicidio, il comandante dei carabinieri Gianluca Bellotti ha sottolineato oggi in udienza c ...ansa

Omicidio Tramontano, le chat di Impagnatiello a Giulia: “Non sono felice, vedrai Thiago col binocolo” - Sesta udienza del Processo in Corte di Assise a Milano per il trentenne accusato di aver ucciso la compagna, incinta di sette mesi. L’omicida cercava online ...ilsecoloxix

Omicidio Senago: l’ultimo audio di Giulia, ‘sono scioccata dalle bugie di Impagnatiello’ - Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Per un minuto circa la voce di Giulia Tramontano è protagonista del Processo in corso a Milano che vede alla sbarra il compagno Alessandro Impagnatiello accusato di omici ...ilsannioquotidiano