Problemi con Banca Sella e Hype | conti bloccati e i servizi online non funzionano | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il down diva avanti da domenica 7 aprile, i clienti non riescono ad accedere sul conto corrente, effettuare bonifici, e i prelievi sono. I tempi di risoluzione sono incerti, laha solo comunicato agli utenti che i tecnici sono al lavoro per garantire il ripristino dei