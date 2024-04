Priest campione | funzionerà o no?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 aprile 2024) Alla finece l’ha fatta. Passavano i mesi e i dubbi crescevano sulle sue possibilità di incasso di Señor Money in the Bank. D’altra parte, oltre a Seth Rollins avevamo McIntyre in forte crescita di personaggio ed era pure tornato CM Punk, il main event di Raw pareva piuttosto affollato di nomi grossi. L’esperienza di Theory dell’anno scorso non induceva all’ottimismo, al punto che non sembrava follia pensare che Damien potesse tentare l’incasso su un titolo non mondiale, come quello Intercontinentale reso importante da Gunther. Il membro del Judgment Day si è invece tolto una bellissima soddisfazione vincendo una delle due cinture massimo nel palcoscenico di Wrestlemania, come finora solo Rollins era riuscito a fare (anche se in quel caso era addirittura nel main event). Ora non resta che chiederci, che regno daavrà? Partiamo ...