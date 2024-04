Presunta corruzione | Puglia nel caos Il M5S esce dalla Giunta

(Di giovedì 11 aprile 2024) Bari, 11 aprile 2024 – “Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Non combattiamo solo Meloni e soci, non facciamo sconti nemmeno a chi è nel nostro campo. Vogliamo dare una fortissima scossa, è il momento di fare pulizia e tabula rasa. Dobbiamo estirpare la cattiva politica. Rinunciamo al nostro ruolo di governo, rimettiamo tutte le deleghe” nella Regione. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte a Bari, dopo l’ultima tornata di arresti che questa volta ha coinvolto, tra gli altri, l’ex assessore regionale Alfonso Pisicchio e suo fratello Enzo. Il Movimento 5 stelle è nella maggioranza che sostiene il presidente della Regione, Michele Emiliano, ed è nellaregionale con una sua rappresentante, Rosa Barone, assessora al Welfare, e con una consigliera che ha la delega alla ...

Oggi, 18 febbraio Rai 3 proporrà una nuova puntata di Report , il programma condotto da Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera alle 20:55, ecco un'anteprima delle tematiche affrontate nella ... (movieplayer)

Nuova bufera intorno a Gerard Piquè . L’ex calciatore del Barcellona rischia di venir tirato dentro al caos generato intorno all’ormai ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales . La ... (calcioweb.eu)

Soldi, smeraldi, assunzioni: le ‘mazzette’ del patron di Borgo Parrini - PALERMO – “Voi avevate messo pure viale dei Platani (a Partinico ndr) ma non è che questi bambini da qui (Balestrate ndr) se ne vengono lì… il centro qua deve essere”, diceva Maria Rita Milazzo a Mass ...livesicilia

corruzione comunale: l’indagine tra «amici in ogni posto», il contratto all’amante e «c’è lavoro per mia figlia» - «Abbiamo un amico in ogni posto», avrebbe detto Massimiliano Terzo, dipendente della cooperativa sociale Nido d'Argento.meridionews

Accuse di appalti truccati: arrestato l’ex assessore di Emiliano Alfonso Pisicchio, nuova bufera giudiziaria in Puglia - Accuse di appalti truccati: arrestato l’ex assessore di Emiliano Alfonso Pisicchio, nuova bufera giudiziaria in Puglia ...unita