Premio Strega | è polemica sul romanzo di Mira | “Non offendere memoria di giovani innocenti uccisi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Spiace vedere un’ombra inquietante allungarsi anche sul: la solita ombra che tende a offuscare la strage di Acca Larenzia e vilipendere quei ragazzinegli anni più bui della Repubblica, solo perché militanti del Movimento Sociale Italiano”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “Tra i libri finalisti del– scrive – si rinviene anche “Dalla stessa parte mi troverai” della scrittrice Valentinache nell’opera ha provato a banalizzare l’atroce assassinio avvenuto nel gennaio del 1978 nei pressi della sede dell’allora sezione del Msi di via Acca Larenzia. Ci troviamo ancora una volta di fronte a un’occasione persa: anziché lanciare appelli per una pacificazione ...