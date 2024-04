Premier League | ufficiale | dalla prossima stagione introdotto il fuorigioco semiautomatico

La Premier League è convinta, il fuorigioco semiautomatico funziona: già attiva in Italia, questa tecnologia permette di fugare ogni dubbio... (calciomercato)

Dalla prossima stagione anche in Premier League ci sarà il fuorigioco semiautomatico. Voto all’unanimità in Inghilterra Il fuorigioco semiautomatico sbarcherà in Premier League, ora è arrivata anche ... (calcionews24)