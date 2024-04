Premier League | arriva il fuorigioco semi-automatico | inaugurazione in autunno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dalla prossima stagione lasi avvarrà della tecnologia per segnalare il, al fine di ridurre il tempo delle decisioni cheno dalla sala Var. L’attuazione del nuovo sistema avverrà nell’di quest’anno, dopo la sosta delle Nazionali., l’è prevista per2024 Sul Guardian si legge: Il sistema utilizzerà filmati e software di monitoraggio per calcolare la posizione dei giocatori al momento di un potenziale, sostituendo il compito della Var. La durata media di riduzione della decisione è di 31 secondi. I club hanno votato all’unanimità per introdurre questa modalità ...