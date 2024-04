Preghiera del mattino del 11 Aprile 2024 | “Confortami o Signore”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire alla nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo,(Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Gli uomini pregano, le donne sono rinchiuse in una "rete da pollaio". Le immagini provenienti da Centocelle, quartiere della periferia est di Roma , in occasione della fine del Ramadan, il ... (iltempo)

La valle oscura della malattia mentale: Aiutiamo Sabrina - SABRINA, 32 ANNI, è sposata e mamma di due bambini di tre e un anno. Dopo la prima gravidanza le è stata diagnosticata ...famigliacristiana

Festa per la fine del Ramadan. In migliaia pregano in fiera: "Insieme oltre ogni barriera" - I fedeli si sono ritrovati all’alba per celebrare l’interruzione del digiuno dopo 30 giorni "È importante che la politica e le religioni sappiano dialogare per combattere le divisioni" .ilrestodelcarlino

La festa per la fine del Ramadan: "Comunità di duemila persone, abbiamo superato le diffidenze" - Il Carlino nel centro culturale di San Marone a Civitanova: centinaia di fedeli in Preghiera. L’imam Nasimi: "La chiusura delle scuole Non è un problema, siamo noi a doverci integrare".ilrestodelcarlino