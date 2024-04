(Di giovedì 11 aprile 2024) La settima edizione di Alcova, piattaforma internazionale per il design contemporaneo, aprirà al pubblico dal 15 al 21 aprile nel contesto inedito di due iconiche ville della Brianza, Villa Bagatti Valsecchi e Villa Borsani. Nell’ambito della settimana del Design milanese, Alcova proporrà progetti di designer, gallerie, aziende, istituzioni e scuole. Gli ambienti delle ville, dal forte carattere architettonico, rispettivamente modernista e barocco lombardo, ospiteranno i progetti selezionati da Alcova generando accostamenti sorprendenti. Ledelle due dimore, per la prima volta, si apriranno ad accogliere il grande pubblico, invitandolo a interrogarsi su un tema sempre centrale per Alcova: quello dell’abitare, che quest’anno si dispiegherà nella sua complessità attraverso due contesti domestici. Tra gli oltre 70 espositori, Alcova vedrà il ritorno di ...

Arezzo, 9 aprile 2024 – Nasce a Castiglion Fiorentino il servizio di trasporto scolastico “a porte aperte” . In pratica la linea “E”, quella dedicata alla Val di Chio, che fino ad oggi era ad uso ... (lanazione)

Tempo di lettura: < 1 minuto seduta a porte aperte Domani pomeriggio (ore 16:30) all’Antistadio Imbriani per il Benevento, come reso noto dalla società giallorossa. Poi, nei giorni che ... (anteprima24)

Prosegue l’avvicinamento alla 14esima edizione del Festival di fotografia internazionale in programma dall’11 luglio al 3 novembre. Ha aperto ieri "Cortona On The Move Award" la open call gratuita a ... (lanazione)

Porte aperte. I tesori di Varedo si trasformano in show-room - La settima edizione di Alcova, piattaforma internazionale per il design contemporaneo, aprirà al pubblico dal 15 al 21 aprile nel contesto inedito di due iconiche ville della Brianza, Villa Bagatti Va ...ilgiorno

L’ostello riapre le Porte. C’è posto per 50 persone: la scommessa sui giovani - La struttura chiusa dal 2016 è sempre stata un punto di riferimento per turisti. Accordi con operatori di noleggio bici e scooter, convenzioni per la lavanderia.lanazione

Saronno, l’azienda Ennovia apre le Porte ai cittadini per il Green Energy Day - Ennovia, realtà specializzata nella fornitura di impianti chiavi in mano che utilizzano fonti rinnovabili, aderisce all’Energy Green Day aprendo per un giorno le Porte dei suoi impianti a fonti rinnov ...ilsaronno