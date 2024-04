(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) –hato 77.640 vetture ai clienti di tutto il mondo tra gennaio e marzo 2024, registrando un moderato calo del 4% rispetto allo scorso anno. "In questo 2024 ci prepariamo per il futuro. Con la Macan? completamente elettrica, la nuova Panamera, la Taycan e la nuova 911, ci apprestiamo ad aggiornare quattro delle

Porsche consegna 77.640 unità nel primo trimestre dell’anno - Porsche ha consegnato 77.640 vetture ai clienti di tutto il mondo tra gennaio e marzo 2024, registrando un moderato calo del 4% rispetto allo scorso anno. "In questo 2024 ci prepariamo per il futuro.adnkronos

Porsche Grup Nord-Ovest a Tortona per raccogliere fondi da destinare all’Ospedale Infantile di Alessandria - Sabato 20 aprile tour panoramico con tappa all’Outlet di Serravalle Il Porsche Grup Nord-Ovest ha organizzato un nuovo evento solidale per raccogliere fondi da destinare all’Ospedale Infantile “Cesare ...monferratowebtv

Auto Porsche a Pagani - Autoradio digitale,Climatizzatore,Autoradio,ESP,Assistente abbaglianti,Spoiler,Specchietti laterali elettrici,Apple CarPlay,Sedili sportivi,Cruise Control,Schermo ...libero