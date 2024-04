Pompieri | urge caserma | Al casellino forse si può Quell’area è allargabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Laprovinciale dei vigili del fuoco di Pesaro lungo la statale Adriatica cade a pezzi. Lo sanno tutti quelli che vi lavorano ma anche chi vi entra come visitatore. Succede per le cerimonie pubbliche come la festa di Santa Barbara. La gente applaude le esercitazioni e poi alza gli occhi a quei muri scrostati, vetusti, e si fa due domande: "Come è possibile che siano ridotti in questa maniera e sono muri che stanno su?". Per i sindacati dei vigili del fuoco (Cisl, Cgil e Confsal), la "situazione si trascina da tantissimi anni. Ogni tanto si fanno delle riunioni ma poi non si muove niente". Ma ora qualcosa sta o meglio sembra che stia per cambiare: "Sì, il sottosegretario Emanuele Prisco, che viene dall’ambiente dei vigili del fuoco, ha preso in carico la questione e su lui abbiamo grande fiducia – dicono i sindacati – Non possiamo rimanere qui in una struttura ...